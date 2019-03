Banda 'The Who' anuncia turnê para 2019, além de álbum inédito

O cantor Roger Daltrey e o guitarrista Pete Townshend, únicos integrantes vivos do elenco original da banda de rock The Who, anunciaram uma turnê para esse ano, batizada de Moving On!, além do lançamento um novo álbum de músicas inéditas, depois de 13 anos. Eles subirão ao palco nos Estados Unidos e no Canadá em maio, apoiados por uma orquestra. Em julho, farão show em Londres, no estádio de Wembley.

Após turnês de sucessos antigos, a dizer pelas imensamente influentes óperas de rock Tommy e Quadrophenia, Daltrey, que se apresentou com uma orquestra no ano passado, disse que era hora de fazer algo que refletisse suas vidas no momento. “Somos homens velhos agora... não podemos ir lá e fingir que vai ser em qualquer lugar como estávamos 40, 50 anos atrás”, disse à Reuters, em entrevista. “Adicionar a orquestra pode elevar a música a um lugar onde ela parece meio adulta." A novidade, no entanto, não deve desanimar os fãs acostumados com os shows eletrizantes do The Who. "Tocaremos a todo vapor como costumamos fazer.”, confirmou o vocalista.

The Who 'nasceu' em Londres, nos anos 1960, e já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo, com sucessos como Won’t Get Fooled Again e I Can See For Miles. Além de Roger Daltrey e Pete Townshend, a banda trazia o baterista Keith Moon e o baixista John Entwistle.

Townshend, o principal compositor da banda e famoso por destruir sua guitarra no palco, sente-se grato por ainda poder se apresentar. “Roger e eu temos muita sorte de estar vivos”, disse. “Temos sorte de ser razoavelmente saudáveis. Temos sorte de ainda podermos tocar a música com a qual crescemos.”

Neste ano, o The Who também planeja lançar seu primeiro álbum de novas músicas desde “Endless Wire”, de 2006. “Passamos por tantas fases diferentes, então agora o desafio é apenas escrever músicas, o que é bom para Roger e eu”, disse Townshend. “Eu sou um verdadeiro perfeccionista quando se trata do que eu canto e se, se é uma boa música ou não. E eu vou te dizer que ele ainda tem isso”, complementa Daltrey.

O cantor disse que “Moving On!” não é uma turnê de despedida, mas reconheceu a idade avançada da dupla. “Uma delas vai ser (uma turnê de despedida), podemos não chegar ao fim desta”, brincou. “Em toda vez que você sobe ao palco, há uma possibilidade de fim de jogo na nossa idade.”