Banda Los Hermanos avisa que está de volta e fará séries de shows pelo Brasil

Em um post na página da banda Los Hermanos, um recado que chamou a atenção de meio mundo. Os rapazes se reúnem para uma nova empreitada, tendo uma agenda cheia. Será uma turnê pelo Brasil, começando por Salvador, em abril, e encerrando em São Paulo, em maio.

Aqui, a mensagem do grupo:

"É com o coração transbordando de alegria que anunciamos: vai ter Los Hermanos na estrada em 2019, sim! Após quase 4 anos distante dos palcos, mais uma vez é chegada a hora de matar as saudades e reencontrar fãs e amigos. Estamos aqui contando os dias para começar os ensaios e dar partida nessa jornada, no Lollapalooza Argentina. No Brasil, vamos nos apresentar em 9 cidades entre abril e maio. Conheça abaixo as datas e os locais. Nos vemos em breve!"​

05/abril – Arena Fonte Nova, Salvador/BA

06/abril – Marina Park, Fortaleza/CE

12/abril – Centro de Convenções, Recife/PE

13/abril – Espaço Cultural, João Pessoa/PB

26/abril – Esplanada do Mineirão, Belo Horizonte/MG

27/abril – Arena Mané Garrincha, Brasília/DF

04/maio – Maracanã, Rio de Janeiro/RJ

10/maio – Pedreira Paulo Leminski, Curitiba/PR

18/maio – Allianz Parque, São Paulo/SP

Ingressos: www.eventim.com.br/loshermanos

PRÉ-VENDA CLIENTES ELO: 08 e 09/dezembro

Abertura de vendas às 10h (horário de Brasília) no site www.eventim.com.br apenas para clientes ELO com parcelamento em até 6x no cartão e nos pontos de vendas credenciados Eventim.

VENDA PÚBLICO GERAL: 10/dezembro

Abertura GERAL de vendas às 10h (horário de Brasília) no site www.eventim.com.br e pontos de vendas credenciados.

Clientes ELO com parcelamento em até 6x no cartão.

Demais cartões parcelamento em até 4x.