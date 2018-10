Banda Kiss fará turnê internacional para encerrar a carreira

Um dos maiores sucessos dos anos 70, a Banda Kiss fará uma turnê internacional para encerrar a trajetória do grupo. Batizada de “End of the Road”, a rodada de shows deve durar de dois a três anos, começando em 31 de janeiro de 2019 em Vancouver, no Canadá.

Com mais de 100 milhões de álbuns vendidos nos 45 anos de carreira, o grupo, conhecido por suas maquiagens, cabelos longos e roupas extravagantes, abriu caminho para grupos de heavy metal dos anos 1980, como o Motley Crue.

Banda Kiss, dona de sucessos como “Rock and Roll All Nite”, pretende realizar uma turnê histórica. “Garanto que as pessoas que vierem e que nunca nos viram antes dirão ‘por que esperamos tanto tempo?’”, afirmou o vocalista Paul Stanley, de 66 anos. “Porque será bombástico, explosivo, sem remorsos, uma celebração de tudo que fizemos”. E completa: “Para nós é uma celebração. Queremos parar no auge, enquanto ainda conseguimos fazer o que fazemos.”

A ideia de ‘parar no auge’ é consenso entre os integrantes. “O quão patético e triste seria ver a banda, e vocês viram muitas delas, (quando) você lembra dos dias de glória e eles continuam um pouco mais do que deveriam”, afirmou o baixista e vocalista Gene Simmons, de 69 anos.

Paul Stanley se orgulha da trajetória da Banda Kiss. “Vocês queriam a melhor, tiveram a melhor, a banda mais legal do mundo”.