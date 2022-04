Banda italiana Måneskin anuncia show em São Paulo

A banda italiana de rock Måneskin confirmou que fará um show em São Paulo no próximo dia 9 de setembro, um dia depois de sua apresentação no Rock in Rio.

Considerado um dos grandes fenômenos da música na atualidade, o conjunto subirá ao palco do Espaço das Américas para um show solo na capital paulista.

Leia Também Itália vence festival Eurovision com banda de rock Måneskin; ouça

Os ingressos vão de R$ 380 a R$ 700 (sem considerar meia-entrada) e começam a ser vendidos ao público em geral às 10h do dia 4 de maio. Clientes do cartão de crédito Porto Seguro Bank terão acesso a uma pré-venda a partir de 2 de maio com 50% de desconto.

Formado em 2015, em Roma, o Måneskin - palavra em dinamarquês que significa "luar" - é composto pelo vocalista Damiano David, pelo guitarrista Thomas Raggi, pela baixista Victoria De Angelis e pelo baterista Ethan Torchio.

O grupo ganhou notoriedade ao ficar em segundo lugar na versão italiana do reality de calouros X Factor, mas se tornou sucesso global após as vitórias no Festival de Sanremo e no Eurovision, com a canção Zitti e Buoni, em 2021.

No ano passado, a banda também abriu um show dos Rolling Stones em Las Vegas e foi eleita como melhor grupo de rock no MTV Europe Music Awards.

O Måneskin já soma seis discos de diamante, 133 de platina e 34 de ouro, além de ser o conjunto musical italiano mais ouvido no Spotify. No Rock in Rio, o grupo subirá no palco no mesmo dia que Guns n' Roses, The Offspring e CPM22.

SERVIÇO

Måneskin Loud Kids Tour

Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo.

Dia 9 de setembro, às 22h (abertura às 20h).

Ingressos: R$380 a R$ 700 (vendas a partir de de maio, 10h - livepass.com.br).