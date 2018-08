Banda Eagles supera Michael Jackson e tem álbum mais vendido de todos os tempos

Their Greatest Hits 1971-1975, do grupo americano The Eagles, superou o famoso Thriller, de Michael Jackson, como álbum mais vendido de todos os tempos nos Estados Unidos, informou nesta segunda-feira a revista especializada Rolling Stone.

O mítico álbum dos Eagles recuperou essa posição privilegiada quase uma década depois da morte do rei do pop, ao alcançar 38 milhões de cópias vendidas, acima das 33 milhões de unidades comercializadas do mítico álbum de Michael Jackson.

"Agradecemos nossas famílias, nossa equipe, as pessoas da rádio e, sobretudo, aos fiéis fãs que nos acompanharam durante os altos e baixos de 46 anos de carreira", afirmou em comunicado um dos fundadores e cantores da banda, Don Henley.

A Associação da Indústria da Gravação dos Estados Unidos (RIAA, por sua sigla em inglês) recalculou o total de vendas destes famosos álbuns e levou em conta também as transmissões na internet e os downloads.

Segundo o novo cálculo, 1,5 mil escutas de um álbum pela internet equivalem a uma venda e o download de dez canções são contabilizados do mesmo modo.

Além disso, outro álbum do grupo de Los Angeles, Hotel Califórnia, alcançou a terceira posição dessa lista após superar 26 milhões de vendas.

O álbum Their Greatest Hits 1971-1975 já havia ocupado o primeiro lugar de "mais vendido da história" durante dez anos até 2009, quando o morte de Michael Jackson disparou o interesse e as vendas de Thriller e o colocou no lugar mais alto dessa classificação.