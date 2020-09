Banda Charlie Brown Jr. é homenageada em novo game

A música Confisco da banda Charlie Brown Jr., que estará na trilha sonora da nova versão de games clássicos Tony Hawk's Pro Skater 1+2, teve um novo clipe lançado nesta terça (1). A nova edição da música traz imagens do jogo mas também cenas de arquivo inéditas de Chorão, além de uma narração na voz do vocalista da banda, morto em 2013, aos 42 anos. Partiu dos fãs os pedidos à empresa responsável pelo game para que fizesse alguma homenagem à banda. O clipe foi feito em parceria com a CP+B com uma seleção de cenas dentre mais de 170 horas de gravação de entrevistas e shows. O material foi cedido por Alexandre Abrão, filho do vocalista.