Banda BTS é escolhida artista do ano pela revista 'Time'

O grupo de K-pop BTS foi escolhido como artista do ano pela revista norte-americana Time nesta quinta-feira, 10, confirmando um ano de destaque nos Estados Unidos para o grupo musical sul-coreano.

A banda, composta por sete membros e que fez sua estreia em 2013, se tornou uma das mais populares do mundo com suas músicas dançantes e animadas com mensagens nada polêmicas e com um verdadeiro exército de fãs enlouquecidos.

No mês passado, a banda conquistou a primeira grande indicação aos Grammys de uma banda de k-pop, e no último verão seu hit em inglês Dynamite se tornou o primeiro do grupo a estrear em número 1 na tabela das Billboard Hot 100.

“BTS não é apenas o maior grupo de k-pop nas paradas. Eles também se tornaram a maior banda no mundo - ponto final”, escreveu a jornalista da Time Raisa Bruner em um perfil do grupo na quinta-feira. “E eles conseguiram isso em um ano definido por derrotas, um ano no qual o mundo apertou a tecla pause e todos lutaram para manter suas conexões.”

O Twitter anunciou nesta semana que o BTS “continua a reinar como o grupo de músicos mais discutido no Twitter” nos Estados Unidos pelo quarto ano seguido.

O grupo sul-coreano irá se apresentar na quinta-feira em um especial televisionado quando será feito o anúncio da escolha da Pessoa do Ano de 2020 da Time.