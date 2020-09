Banda BTS coloca o K-Pop pela primeira vez no topo da Billboard com hit 'Dynamite'

LOS ANGELES - A banda de K-Pop BTS conquistou o topo da parada dos 100 singles mais quentes nos Estados Unidos nesta segunda-feira, e se tornou o primeiro grupo coreano a aparecer como número 1 na lista.

Dynamite, o primeiro single totalmente em inglês da boy band de sete membros, atingiu 33,9 milhões de execuções por streaming nos Estados Unidos e 300 mil vendas na primeira semana, de acordo com dados da Nielsen Music. A banda também marcou o maior volume de vendas digitais em uma semana em três anos desde a canção Look What You Made Me Do, de Taylor Swift, de setembro de 2017.

A tabela da Billboard Hot 100 singles combina dados de execuções por streaming, rádio e vendas.

Formada em 2013, a banda BTS liderou o avanço do gênero K-Pop nos Estados Unidos com músicas cativantes e animadas.

O artista sul-coreano PSY atingiu o número 2 da lista Hot 110 com seu hit viral Gangnam Style em 2012.

Embora a banda tenha anteriormente chegado ao top 10 da lista, alcançando o número 4 com seu lançamento On, em março deste ano, a segunda-feira marcou o primeiro dia da banda iniciando a semana no topo.

No domingo, a banda se apresentou na cerimônia do MTV Video Music Awards pela primeira vez e conquistou quatro troféus, incluindo melhor grupo e melhor grupo pop.