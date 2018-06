Banda americana de rock indie Interpol apresenta novo álbum

A banda americana de rock indie Interpol, conhecido por seu obscuro mas enérgico pós-punk, apresentou seu novo álbum nesta quinta-feira, 7.

O sexto álbum de estúdio da banda, Marauder, sairá à venda em 24 de agosto, anunciou o grupo em um evento na Cidade do México, onde conta com uma importante base de fãs.

O baterista, Sam Fogarino, disse que a Interpol estava trabalhando no álbum em um porão paralelamente à realização da turnê pelo 15º aniversário de seu álbum de estreia, Turn on the Bright Lights (2002).

"Em poucas palavras, a energia do som ao vivo foi colocada no processo", afirmou.

O grupo gravou o disco no norte de Nova York com Dave Fridmann, produtor conhecido por seus trabalhos com Mogwai e Flaming Lips, entre outros.

Fogarino disse que a Interpol gravou Marauder como se estivesse gravando ao vivo. "Por isso, é bastante cru", assinalou o baterista, que descreveu a banda como intencionalmente "de mãos atadas" ao não usar tecnologia digital.

A Interpol foi uma das bandas mais importantes do ressurgimento do pós-punk no início da década de 2000 em Nova York.

O grupo, que lançará Marauder com um show em Nova York, tem uma ligação especial com o México, "que nos apoiou incondicionalmente de uma forma que não há igual em nenhum outro lugar do mundo", assinalou o guitarrista, Daniel Kessler.