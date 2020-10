Balaclava Digital terá shows e debates com atrações nacionais e internacionais

Evento que já cavou seu espaço no calendário anual de São Paulo, o Balaclava Fest (que tinha mais de uma edição por ano) será virtual em 2020, por conta das implicações da pandemia. O Balaclava Digital ocorre entre os dias 19 e 25 de outubro, com transmissões ao vivo pelo Twitch, e terá apresentações ao vivo e "encontros inéditos entre artistas da música indie nacional e estrangeira e outros profissionais relevantes na indústria fonográfica para debater temas como a produção musical, panorama do mercado atual, diversidade nos festivais, música de vanguarda e assuntos relacionados ao entretenimento e a consciência contemporânea".

Entre os convidados deste ano, estão a banda Cansei de Ser Sexy, o cantor e compositor Mac DeMarco, a apresentadora Titi Müller, a cantora e performer Jup do Bairro, o guitarrista do Ride, Andy Bell, o cantor e compositor Mac McCaughan, o youtuber e crítico de música Anthony Fantano, e os músicos Josyara, Kiko Dinucci e Mel (veja a programação completa abaixo; os horários dos shows e debates ainda não foram divulgados).

Todo o conteúdo dos sete dias do Balaclava Digital poderá ser acessado de forma gratuita nos canais da Balaclava Records no Twitch, Instagram e YouTube. O link para assistir é o Twitch.tv/BalaclavaRecords.

Na semana seguinte, de 26 a 30 de outubro, os sócios da Balaclava Records, Fernando Dotta e Rafael Farah, vão dar início a uma série especial sobre as 10 edições do Balaclava Fest. Os 5 episódios serão exibidos no IGTV da @balaclavarecords com comentários sobre histórias de bastidores e memórias afetivas, segundo a produção.

O festival digital é fruto da parceria entre a marca Heineken e a Balaclava Records.

Veja a seguir a programação com a descrição das mesas fornecidas pela Balaclava.

Programação do Balaclava Digital 2020

19/10

Debate: Produção Musical

Para a estreia, Tomás Bertoni (membro-fundador banda Scalene e sócio-fundador do Festival CoMA) será o mediador do talk que explora o tema Produção Musical e receberá os artistas Kassin (produtor musical, cantor, compositor e multi-instrumentista), Lucas Silveira (cantor, guitarrista, pianista, escritor e compositor do Fresno) e Monica Agena (compositora, cantora e guitarrista e integrante da Moxine), que debaterão sobre o papel da música na cena nacional, métodos de trabalho, produtores musicais da atualidade, entre outros assuntos no entorno desse conteúdo.

Entrevistas: Cansei de Ser Sexy & Matt Wilkinson

Ana Rezende e Luiza Sá, integrantes da Cansei de Ser Sexy, falam sobre empoderamento na música e momentos marcantes na carreira da banda, formada só por mulheres e que mexeu forte com a música alternativa na década 2000. O radialista inglês Matt Wilkinson conta detalhes sobre seu passado na revista NME, sua paixão pelo Oasis e seu programa na Apple Music.

20/10

Case Heineken®: O sucesso por trás dos seus projetos culturais e medidas durante a nova realidade

Com mediação de Fernando Dotta e Rafael Farah (sócios fundadores do selo Balaclava Records), o talk contará também com a presença de Vanessa Brandão (Diretora de marcas premium do Grupo HEINEKEN no Brasil), e Zé Ricardo (curador do Palco Sunset do Rock in Rio), que abordarão conceitos de ativações, experiências para o público, e destacando principalmente as colaborações mútuas entre as marcas - Heineken® e Rock in Rio são parceiros desde 2011.

Entrevistas: Ciro Hamen e Rachel Goswell

A cantora, compositora e guitarrista da banda inglesa de shoegaze Slowdive, Rachel Goswell, e o apresentador, roteirista, produtor, editor e criador do canal O Brasil Que Deu Certo, Ciro Hamen, também neste dia darão entrevistas ao festival.

21/10

Debate: O panorama atual da indústria da música pelo mundo e projeções para o setor de shows

Sob mediação de Juli Baldi (DJ, radialista e fundadora do Bananas Music Branding), os profissionais que vivem e respiram música Coy Freitas (produtor cultural, atual diretor da área de música da Twitch no Brasil), Ana Garcia (produtora cultural do Recife e responsável pelo festival Coquetel Molotov) e Edimar Filho (baterista da Brvnks e sócio na agência de shows +5511 TALENT AGENCY), debaterão sobre o novo normal na indústria do entretenimento, tendências e os desafios impostos pela pandemia.

Entrevistas: Michelle Cable e Ynaiã Benthroldo

Outro destaque na programação serão as entrevistas cedidas por Michelle Cable, agente de shows e empresária fundadora da Panache e Ynaiã Benthroldo, produtor musical e baterista da banda Boogarins desde 2012.

22/10

Debate: Novas formas de gerar conteúdo musical audiovisual com TikTok, Instagram e Twitch

Comandado por Alex Correa (Digital Marketing Manager na T4F), Roberta Guimarães (TikTok), Wladimir Winter (Head of Content and Partnerships da Twitch) e Pedro Antunes (ex-editor-chefe da Rolling Stone Brasil e criador do Tem um Gato na Minha Vitrola), irão debater sobre artistas tendo que se reinventar nas novas redes e como transformar a avalanche de informações recebida diariamente nas timelines das redes sociais em algo benéfico.

Entrevistas: Marcos Boffa e Titi Müller

Marcos Boffa, um dos mais importantes produtores de festivais de música e shows internacionais no país, e Titi Müller, apresentadora do Multishow desde 2013, ex-VJ na MTV Brasil entre 2009 e 2013.

23/10

Debate: Diversidade de gêneros e raças no cenário independente

Isis Vergílio (colunista da ELLE, Marie Claire, Geledés e Harper’s Bazaar, produtora da filósofa Djamila Ribeiro e do grupo As Bahias), estará a frente do debate que irá discutir sobre a representatividade de mulheres, negros e LGBTQIA+ na cena artística. Como palestrantes na mesa estão Lucas Manga (produtor do Festival Bananada e empresário da Pabllo Vittar), MEL (cantora e apresentadora, ex-Banda Uó) e Paola Wescher (Popload, Festival GRLS!).

Entrevistas: Ash Kenazi e Jup do Bairro

Ash Kenazi, artista queer e drag, baterista co-fundadora da banda inglesa Happyness, e a multifacetada cantora, educadora, performer, atriz e ativista do movimento LGBTQ+ Jup do Bairro, serão as pessoas entrevistadas no dia em que o tema do festival é sobre diversidade.

24/10 e 25/10

Shows

Durante o final de semana de festival (24 e 25/10) o público poderá assistir encontros musicais inéditos, entre eles Scalene + Josyara, Apeles + Jup do Bairro, Giovani Cidreira + Jadsa, artistas que já se consolidaram no país como Kiko Dinucci, Brvnks e Fabiano do Nascimento, além dos internacionais Andy Bell (RIDE e Oasis), SASAMI, Melkbelly, e Mac McCaughan do Superchunk. Os detalhes com a programação e horário dos shows será divulgado em breve.

Entrevistas: Anthony Fantano e Mac DeMarco

Por fim, Anthony Fantano, youtuber americano, crítico de música, conhecido por seu canal relacionado à música no YouTube, The Needle Drop, e o ícone canadense Mac DeMarco serão os entrevistados desse dia.

Shows

ÀIYÉ + Odradek

Andy Bell

Brvnks

Apeles + Jup do Bairro

Fabiano do Nascimento

Giovani Cidreira + Jadsa

Josyara + Scalene

Kiko Dinucci

Mac McCaughan

Melkbelly

SASAMI

Walfredo em Busca da Simbiose + YMA

Debates e Entrevistas

Alex Correa

Ana Garcia

Anthony Fantano

Ash Kenazi

Cansei de Ser Sexy

Ciro Hamen

Coy Freitas

Edimar Filho

Isis Vergilio

Juli Baldi

Jup do Bairro

Kassin

Kiko Dinucci

Lucas Manga

Lucas Silveira

Mac DeMarco

Marcos Boffa

Matt Wilkinson

MEL

Michelle Cable

Monica Agena

Paola Wescher

Pedro Antunes

Rachel Goswell

Roberta Guimarães

Titi Müller

Tomás Bertoni

Vanessa Brandão

Wladimir Winter

Ynaiã Benthroldo

Zé Ricardo

Campanha em favor dos trabalhadores do setor

Durante a semana, a produção do Balaclava Digital promove ainda uma campanha de doação dedicada a profissionais do backstage no Brasil, duramente afetados pela pandemia da covid-19.

"Todo o valor arrecadado será destinado a um grande grupo de profissionais que fazem parte dos bastidores de eventos, como engenheiros de som, equipes técnicas, roadies e produção de campo que habitualmente atuam em shows e festivais musicais que, infelizmente, estão suspensos desde março. Durante a transmissão dos conteúdos do Balaclava Digital, será exibido na tela um código QR Code que facilitará ao público as doações para a causa", explica o comunicado do festival.

Heineken® Apresenta: Balaclava Digital

Datas: 19 até 25 de outubro

Horário: a ser divulgado

Local: Canal da Balaclava Records na Twitch (Twitch.tv/BalaclavaRecords)

Hashtags: #SocializeResponsibly #BalaclavaDigital

@heinekenbr @balaclavarecords

Ouça canções de algumas das atrações do Balaclava Digital: