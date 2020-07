Baixista do Simple Plan é expulso da banda após acusação de assédio

David Desrosiers e a banda Simple Plan decidiram usar as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para falar sobre a saída do músico após denúncias de assédio sexual. Em seu perfil oficial no Instagram, o baixista reconheceu as atitudes e disse que escolheu se afastar para resolver a questão.

“Declarações públicas recentes levaram-me a reconhecer que algumas das interações que tive com as mulheres lhes causaram danos. Decidi me retirar da banda e procurar ajuda profissional para me educar e agir adequadamente no futuro. Lamento verdadeiramente o mal que causei a essas mulheres”, escreveu em comunicado oficial.

No perfil da banda, há uma justificativa também para a saída do músico. “David Desrosiers está se retirando da banda para tratar seus problemas pessoais. Pedimos nossas mais profundas desculpas às mulheres que foram feridas por suas ações. Também lamentamos por todos os nossos fãs que estão decepcionados com esta situação lamentável. Como banda, teremos tempo para fazer uma pausa, refletir e implementar diretrizes para impedir que situações semelhantes aconteçam”, diz a publicação.

Algumas mulheres acusam David de assediarem fãs da banda. “Ele escolhe suas vítimas entre as fãs, pois elas são ‘silenciosas’ e acreditam que a maneira como ele as trata é normal. Ele ameaça tirar uma fã do show caso ela tenha feito algo de que ele não gosta. Eu sei que existem dezenas de garotas que ele tratou assim, que têm medo de falar porque ele está em uma banda grande”, disse uma das vítimas na denúncia feita no perfil Victims Voices Montreal, no Instagram.