BaianaSystem concorre em duas categorias do superjúri do Prêmio Multishow; veja indicados

O Prêmio Multishow divulgou nesta quarta-feira, 18, os últimos finalistas para a edição 2019, e o grupo BaianaSystem concorre em duas das categorias principais, a serem definidas por um "superjúri". O Futuro Não Demora, disco do grupo baiano lançado este ano, foi indicado a álbum do ano e concorre com Abaixo de Zero: Hello Hell, de Black Alien, e Ladrão, de Djonga.

Na categoria canção do ano, a banda emplacou Sulamericano, parceria com o cantor francês Manu Chao. A faixa concorre com AmarElo, música de Emicida com Pabllo Vittar e Majur, e com Hoje Eu Vou Parar na Gaiola, de MC Livinho e DJ Rennan da Penha (preso desde abril deste ano sob acusações, contestadas, de associação para o tráfico).

Duda Beat, MC Tha e Josyara concorrem na categoria revelação do ano.

O Prêmio Multishow ocorre no dia 29 de outubro no Rio e terá apresentação de Anitta e Paulo Gustavo. As três categorias anunciadas nesta quarta-feira serão decididas ao vivo por um "superjúri" formado por jornalistas e profissionais do mercado da música, com transmissão do Canal Bis.

O Prêmio ainda tem outras nove categorias escolhidas por voto popular, bem como categorias técnicas que serão anunciadas na cerimônia. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Confira os indicados ao Prêmio Multishow 2019

Superjúri

Disco do ano:

O Futuro Não Demora, BaianaSystem

Abaixo de Zero: Hello Hell, Black Alien

Ladrão, Djonga

Música do ano:

Sulamericano, BaianaSystem part. Manu Chao

AmarElo, Emicida part. Pabllo Vittar e Majur

Hoje Eu Vou Parar na Gaiola, MC Livinho e DJ Rennan da Penha

Revelação do ano:

Duda Beat

MC Tha

Josyara

Votação popular

Cantor do ano:

Dilsinho

Ferrugem

Gabriel Diniz

Gusttavo Lima

Wesley Safadão

Cantora do ano:

Anitta

Ivete Sangalo

IZA

Ludmilla

Marília Mendonça

Música do ano:

Atrasadinha – Felipe Araújo part. Ferrugem

Dona de Mim – IZA

Jenifer – Gabriel Diniz

Péssimo Negócio – Dilsinho

Todo Mundo vai Sofrer – Marília Mendonça

Experimente:

Duda Beat

Jão

Lagum

Malía

Vitão

Show do ano:

BaianaSystem

Gusttavo Lima

Marília Mendonça

Thiaguinho

Tribalistas

Grupo do ano:

Atitude 67

BaianaSystem

Melim

Sorriso Maroto

Turma do Pagode

Música Chiclete do ano:

Atrasadinha – Felipe Araújo part. Ferrugem

Bola Rebola – Anitta, Tropkillaz e J. Balvin part. MC Zaac

Jenifer – Gabriel Diniz

Medley da Gaiola – MC Kevin o Chris e Dennis

Onda Diferente – Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg part. Papatinho

Dupla do ano:

Anavitória

Jorge & Mateus

Matheus & Kauan

Simone & Simaria

Zé Neto & Cristiano

Clipe TVZ do ano:

Amor Bandido - Lexa e MC Kekel

Bem Pior Que Eu - Marília Mendonça

Garupa - Luísa Sonza, Pabllo Vittar

Terremoto - Anitta & Kevinho

Vingança - Luan Santana ft Mc Kekel