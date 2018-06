Baco Exu do Blues será atração do festival Meca em Inhotim

Baco Exu do Blues, E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, Kafé e Jules são as novas atrações confirmadas na edição de Inhotim do festival Meca, que será realizado entre os dias 29 de junho e 1.° de julho, em Brumadinho, Minas Gerais. Fortes nomes da cena independente, eles se juntam a Alice Caymmi, Cordel do Fogo Encantado, Elza Soares e Pabllo Vittar, que já haviam sido anunciados anteriormente. O evento também divulgou ao Estado com exclusividade os horários das atrações.

Em 2018, além das edições em Brumadinho, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, a Meca também fará sua estreia no Recife. O modelo é o mesmo de outro importante festival brasileiro, a Mimo, que neste ano desembarca pela primeira vez em São Paulo. Segundo o fundador do Meca, Rodrigo Santanna, a ideia do projeto é oferecer um variado leque musical dentro da música popular brasileira. “É preciso admirar e respeitar o trabalho dos artistas, estando conectado com os principais movimentos culturais que estão acontecendo atualmente. Respeitando isso, qualquer escolha e combinação são possíveis”, diz ele.

Crise. O empresário Bernardo Paz, criador do Instituto Inhotim, fechou acordo para pagamento de dívida tributária com o Estado de Minas Gerais. Desde o ano passado, Paz tentava liquidar a dívida com a utilização das obras de Inhotim. O valor estava estimado em R$ 471,6 milhões.

Sexta

17h30 - E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante

19h20 - JP Cardoso

21h10 - Iconili

23h00 - Alice Caymmi

01h00 - Baco Exu do Blues

Sábado

17h30 - Rubel

19h30 - Letrux

21h30 - Elza Soares

23h30 - Cordel do Fogo Encantado

Domingo

17h30 - Gelpi

19h20 - Jules

21h00 - Kafé

23h00 - Pabllo Vittar