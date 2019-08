Backstreet Boys anunciam três shows no Brasil

A boyband Backstreet Boys anunciou na terça-feira, 27, datas da DNA World Tour, que contará com três shows no Brasil. As apresentações acontecem emUberlândia, Rio de Janeiro e São Paulo nos dias 11, 13 e 15 de março de 2020.

As vendas de ingressos para os shows no Brasil começam no dia 2 de setembro, para clientes cartão Elo, e no dia 4 do mesm o mês, para o público em geral. As entradas serão vendidas online no site http://site.ingressorapido.com.br/backstreetboys e em bilheterias oficiais.

Em São Paulo, o show acontece no Allianz Parque. Os ingressos vão de R$ 190 (pista, meia entrada) a R$ 740 (DNA pit, inteira).

Febre nos anos 1990, a boyband voltou ao topo das paradas no começo deste ano. O disco DNA, lançado no fim de janeiro, alcançou o primeiro lugar da Billboard no Canadá, Suíça e Japão. O grupo também recebeu indicação ao Grammy 2019 na categoria Melhor Dupla/Grupo Pop com o single Don't Go Breaking My Heart.