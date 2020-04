Baby do Brasil: 'Moreirinha foi? Ele foi para a Glória?! Estava ontem aqui na terra conosco!'

A cantora Baby do Brasil lamentou a notícia da morte de Moraes Moreira, seu parceiro de Novos Baianos, nesta segunda-feira, 13. "Que notícia! Que susto! Que inacreditável! Moreirinha foi? Ele foi para a Glória?! Estava ontem aqui na terra conosco!", disse Baby em nota enviada para a imprensa.

Natural de Niterói, Baby conheceu Moreira e Luiz Galvão quando passava férias em Salvador. Ao longo dos anos, o grupo chegou a se reunir esporadicamente ou com alguns membros, mas a reunião recente de 2016 e 2017 colocou os cinco membros principais no palco novamente. “Foram dez anos tocando todos os dias, entende?”, disse Baby ao Estado na ocasião. “Tocávamos na sala, na cozinha, na varanda. Isso ficou impregnado em nós.”

Veja o comunicado de Baby do Brasil sobre a morte de Moraes Moreira:

"Que notícia! Que susto! Que inacreditável! Moreirinha foi?

Ele foi para a Glória?! Estava ontem aqui na terra conosco!

Estava tudo bem! Estava em quarentena, na sua casa! Foi dormir e partiu? Que impacto isso nos causa! Só orando o “Pai Nosso” para acalmar o nosso interior! Nesse momento tão sobrenatural eu quero agradecer a Deus pela fé que ele me deu, impregnando em mim a certeza da eternidade e a certeza de que ninguém morre! Que o plano divino nos reserva o melhor, no lado de lá! E é com toda a fé na Palavra de Deus que eu oro e clamo ao Espírito Santo, o “Consolador”, que venha com seu amor sobre todos nós da sua família musical, e sobre todos da sua família da terra, seus filhos, seus irmãos, todos os parentes e amigos e todos que passaram por sua vida, nos trazendo a revelação mais profunda sobre o que é passar da terra para a eternidade, onde tudo é perfeito!“ Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano algum, aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam” (1Coríntios 2:9).

Rio, 13 de abril de 2020

Baby do Brasil"