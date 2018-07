Avião de Elvis Presley será leiloado em julho nos EUA

Um avião que pertenceu ao "rei do rock", Elvis Presley, será leiloado até o fim de julho nos Estados Unidos. Trata-se de um Lockheed JetStar 1329, de 1962, cujo interior é decorado com veludo vermelho, acentos banhados a ouro e tapetes de pelúcia.

A venda, anunciada pelo Iron Planet, também inclui os documentos que comprovam que a aeronave pertenceu a Elvis.

No entanto, o avião está parado há 35 anos em uma pista no Novo México, sem motor e completamente enferrujado, como se vê nas imagens publicadas no site.

Em 2017, o avião "Hound Dog", também de Elvis, foi vendido por US$ 430 mil (aproximadamente R$ 1,4 milhão pela cotação da época).