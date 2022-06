Atração do Turá, banda Lagum cria festival A Ilha, em Minas Gerais

Antes de subir ao palco do Festival Turá no próximo fim de semana, no Parque Ibirapuera, a banda Lagum tem um encontro com o público mineiro na primeira edição do festival A Ilha. Criado pelo próprio grupo, o evento acontece neste sábado, 25, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte.

Além da banda anfitriã, que vai convidar ao palco Melim e Rubel, o festival também tem como atrações o cantor Marcelo D2, Gabriel do Borel, Sidoka, FBC, Departe, Clarissa, Pipa, Bárbara Leão, Yoùn, Paige, Kaike, Malaca, Solar, MacLife, Cantim, DJ Kingdom, DJ Bruno Reis, DJ Mayrink e DJ Bebela.

O nome A Ilha faz referência ao ícone que representa o encontro da banda ocorrido em uma lagoa, em meio às montanhas de Minas Gerais, em 2014. A ideia por trás dele é passar a mensagem de um espaço mágico que se expande, onde pessoas plurais se encontram para vibrar na mesma sintonia.

Os ingressos para o festival podem ser comprados no site Sympla e custam R$ 60.