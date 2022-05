Atração do Rock in Rio, banda Bastille anuncia show em São Paulo

A banda britânica Bastille anunciou que fará uma única apresentação em São Paulo, no dia 9 de setembro, na casa Tokio Marine Hall. Show será um dia depois de o grupo subir ao Palco Mundo do Rock in Rio 2022, espaço que terá também Coldplay e Camila Cabello.

O quarteto, conhecido por hits como Pompeii, Happier, Good Grief, traz ao Brasil a turnê de seu novo álbum, Give Me The Future, o quarto de sua carreira.

Leia Também Camila Cabello e banda britânica Bastille são atrações confirmadas no Rock in Rio

Mais recente trabalho da Bastille é repleta de referências a filmes de ficção científica e literatura, videogames e VR. Canções exploram um futuro sem restrições, em uma viagem pelo tempo.

A Bastille registou a marca de mais de 11 milhões de discos vendidos, seis canções no Top 40 do Reino Unido e 1,5 bilhões de visualizações de seus vídeos.

O álbum Give Me The Future

1. Distorted Light Beam

2. Thelma + Louise

3. “No Bad Days

4. Brave New World (Interlude)

5. Back To The Future

6. Plug In…

7. Promises (by Riz Ahmed)

8. Shut Off The Lights

9. Stay Awake?

10. Give Me The Future

11. Club 57

12. Total Dissociation (Interlude)

13. Future Holds (feat. BIM)

Serviço do show em São Paulo

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo,

Dia 9 de setembro, a partir de 21h30 (abertura dos portões às 19h30)

Ingressos: a partir de R$ 170.