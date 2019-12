Ator sul-coreano é encontrado morto na mais recente tragédia do K-pop

SEUL - O ator sul-coreano Cha In-ha foi encontrado morto em sua casa, informou a polícia nesta quarta-feira, 5. Ele é a terceira celebridade jovem do país a morrer nos últimos dois meses, aumentando a preocupação com as intensas pressões sociais que os artistas enfrentam.

Em um caso não relacionado, a Konnect Entertainment, agência de gerenciamento do cantor de K-pop (gênero musical sul-coreano) Kang Daniel, disse que o ex-integrante da boy band Wanna One estava dando um tempo nos shows devido a “depressão e ataques de pânico”.

A agência também informou que o jovem de 22 anos recentemente tinha mostrado “sinais frequentes de agravamento da saúde e da ansiedade”.

Embora a cultura pop da Coreia do Sul projete principalmente uma imagem saudável no palco e na tela, ela foi marcada por uma série de mortes prematuras e casos criminais que revelaram um lado sombrio da indústria.

Um policial disse que Cha, 27 anos, foi encontrado morto na terça-feira, 4, e que a causa da morte não era imediatamente conhecida. O jovem, cujo nome real é Lee Jae-ho, estreou no cinema em 2017 e já foi integrante da boy band Surprise U, de cinco membros, que lançou dois álbuns.

O cantor e ator deixou um post no Instagram um dia antes de ser encontrado morto, com uma mensagem de apenas uma linha para seus fãs: “Todo mundo tenha cuidado para não pegar um resfriado”.

Não havia relatos que sugerissem que ele era alvo do tipo de ataques pessoais e cyberbullying que outros artistas do K-pop receberam.

A morte de Cha ocorre depois que a popular cantora de K-pop Goo Hara, 28 anos, foi encontrada morta em sua casa no mês passado. Ela sofreu ataques pessoais nas mídias sociais.

Em outubro, outra estrela do K-pop, Sulli, ex-integrante do grupo feminino f (x), aparentemente cometeu suicídio. Sulli, de 25 anos, havia se manifestado contra o cyberbullying.