Ator Kevin Bacon lança disco com seu irmão e inicia turnê pelos EUA

Seria possível chamar esta sexta-feira de ‘Dia nacional de atores lançando discos’: Kevin Bacon, Scarlett Johansson e Ezra Miller estão entre os rostos famosos que apresentam novas músicas. Mas isso nem sempre é bem-recebido ou compreendido. “É louco como atores são hostilizados por fãs de rock que dizem ‘Temos nossos ídolos e não queremos que vocês tentem dividir isso’. Esse tipo de adoração me enlouquece. Acho uma bobagem”, disse Michael Bacon, irmão mais velho do ator Kevin Bacon e seu companheiro de banda.

“Devo dizer também que a resistência a essa ideia vem da imprensa que escreve sobre rock e das emissoras de rádio, mas não dos músicos em si. Na minha experiência, quando tocamos com músicos, eles são inacreditavelmente receptivos. Não são apenas os rapazes do estúdio, os caras com quem estamos tocando, mas os grandes músicos”, completou Kevin, de 59 anos.

“E você foi aceito como um músico profissional”, disse Michael, 68, olhando para o irmão. “Leva tempo para se conquistar isso”, completou. “Leva 25 anos”, respondeu Kevin, rindo.

The Bacon Brothers estão na cena musical por mais de duas décadas. Eles lançaram seu disco de estreia, Forosoco, em 1997. O disco mais recente da dupla será lançado nesta sexta-feira, 1.º, com 10 faixas – mesmo dia em que começam uma turnê de três meses pelos Estados Unidos. Também nesta sexta, Johansson apresenta um EP com Pete Yorn e a banda de Miller, Sons of an Illustrious Father, lança um álbum.

O novo disco dos irmãos conta com a participação da mulher e da filha de Kevin – as atrizes Kyra Sedgwick e Sosie Bacon (de 13 Reasons Why) também cantam no álbum.

Os irmãos da Filadélfia dizem que, como a banda não é prioridade para eles – Kevin é ator de sucesso e Michael é compositor premiado com Emmy e professor –, eles podem florescer como um grupo musical.