Ator de "Chaplin" investe na carreira musical O intérprete do comediante Charlie Chaplin no cinema, o ator Robert Downey Jr., de 39 anos, saltou das telas para estrear no mundo musical. Downey Jr. assinou um contrato com o selo Sony Classical para gravar um álbum de dez canções, sendo oito baladas compostas por ele e dois covers, um da banda inglesa Yes - Your Move - e outro do próprio Chaplin - Smile. "Robert é um compositor brilhante, que escreve letras inteligentes e dinâmicas", elogiou ontem o presidente da Sony Classical, Peter Gelb. O ator, indicado ao Oscar em 1992 por sua atuação em Chaplin, já compôs letras para três de seus filmes: Uma Paixão para Duas, Amigos e Amantes e Os Loucos Casais da Califórnia. Em 2000, participou da série de TV Ally McBeal, encenando quadros musicais.