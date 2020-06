Astro do grupo K-pop TST, Yohan morre aos 28 anos

Yohan, membro do grupo de K-pop TST, morreu nesta terça-feira, 16, de acordo com o jornal Korea JoongAng Daily. Kim Jung-hwan, seu nome verdadeiro, tinha 28 anos, que completou no dia 15 de abril.

A causa do morte não foi revelada, a pedido da familia. Yohan estreou na carreira musical em 2015, na banda NOM. Após o primeiro grupo encerrar as atividades, Yohan passou a integrar o TST.

