Assassinato de cantor pop etíope provoca revolta no país africano

AMBO, Etiópia - A casa branca de pedra com piso pavimentado se destaca na cidade etíope de Ambo, em uma região pobre onde as casas são construídas principalmente de madeira e barro. Mas a cerca ao redor está incompleta — um lembrete constante do filho mais famoso, o cantor e político Haacaaluu Hundeessaa, que foi morto a tiros por homens armados desconhecidos em Addis Abeba, no mês passado.

“Meu filho era um herói como um leão, ele rugia por seu povo, mas foi devorado por ratos”, disse, chorando, Gudetu Hora, mãe de Haacaaluu, à Reuters. Haacaaluu, de 36 anos, era membro do grupo étnico oromo —o maior da Etiópia—, e suas canções eram hinos para jovens manifestantes que derrubaram um dos regimes mais repressivos da África.

A morte dele provocou protestos na capital, nos quais 178 pessoas foram mortas. Duas pessoas, incluindo o suspeito, foram presas pelo assassinato de Haacaaluu. “Meu coração não vai se curar até o dia em que me juntar a ele”, afirmou Hundeessaa Bonsa, pai do falecido músico. “Minha ferida vive como está, não vai curar. Haacaaluu era o filho brilhante da casa.”

As músicas de Haacaaluu, gravadas na língua oromo, foram a trilha sonora de uma geração de manifestantes cujos três anos de protestos antigovernamentais finalmente forçaram a renúncia do primeiro-ministro em 2018 e sua substituição por Abiy Ahmed, cujo pai é oromo.

Expoente da moderna música pop etíope, Hachalu Hundessa, 36 anos, foi morto a tiros em um condomínio em Adis Abeba, capital da Etiópia. Os relatos são de que ele teria sido vítima do conflito entre grupos étnicos que tomam o país africano. Vários suspeitos foram presos e estão sendo investigados. “A Etiópia perdeu uma vida preciosa”, afirmou o ministro Abiy Ahmed em comunicado à emissora estatal Fana. "Vamos expressar nossas condolências, mantendo-nos seguros e evitando novos crimes."

Hachalu, que havia sido prisioneiro político, cantou a favor da ascensão de Abiy após a renúncia do ministro anterior, Hailemariam Desalegn, herdeiro de Meles Zenawi, em 2018. Ele era membro de uma etnia historicamente subjugada no país, que hoje tem representações no governo e comanda medidas de abertura política e liberdades democráticas.