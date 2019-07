ASAP Rocky é preso na Suécia depois de se envolver em confusão

O rapper americano A$AP Rocky foi preso nesta quarta-feira, 3, na Suécia, depois de uma briga de rua, sob suspeita de lesão corporal qualificada.

No fim de semana, o site TMZ postou um vídeo que mostra Rocky e sua equipe jogando um homem no chão e batendo nele, mas outras imagens postadas pelo próprio rapper apontam que, na verdade, os dois homens (que não são da sua equipe) os estavam seguindo e agredindo antes. Além disso, uma mulher diz no vídeo que os dois supostos agressores estavam apalpando ela e outras mulheres na rua. Veja o vídeo abaixo.

Testemunhas disseram ao site que a briga começou porque o homem no vídeo estava perseguindo a equipe do rapper e dizendo que eles tinham quebrado seu fone de ouvido. Os vídeos que apareceram depois, porém, mostram a mesma pessoa quebrando o fone na cabeça de um dos seguranças do músico durante um empurra-empurra. Em vários momentos, Rocky diz que não está procurando confusão.

Segundo o TMZ, Rocky pode agora ficar até 3 dias preso enquanto os promotores decidem se o processam ou não, e a pena máxima poderia chegar a até 6 anos de prisão. Outras 3 pessoas foram presas, mas não se sabe a relação delas com o músico.