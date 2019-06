As 'baixas' de Michael Jackson

Amar ou odiar Michael Jackson parece ter se tornado uma questão de escolha entre duas narrativas que conseguiram polarizar o maior caso de idolatria do século 20. Aos que o amam: Michael Jackson colocou sozinho a música pop em patamares numéricos nunca atingidos; ergueu, com Quincy Jones, Thriller, o álbum artisticamente mais vitorioso da história; e, flutuando no palco, se tornou o artista mais completo de sua era.

Aos que o odeiam: denúncias de dois homens feitas no documentário Leaving Neverland apontam para prática de pedofilia nos anos 90. Jackson teria seduzido os então garotos Wade Robson e James Safechuck com todo o seu poder magnético de superastro e enganando inclusive suas mães para poder dormir com eles.

Denúncias contra Michael Jackson tiveram efeito e resultaram em diversas 'baixas' de produtos e espetáculos que, de forma ou outra, homenageavam o astro. Confira algumas:

Banido das rádios

Duas estações da Nova Zelândia retiraram o astro de sua programação. No Canadá, três estações de Montreal fizeram o mesmo.

‘This is It’ cancelado

A ideia de recriar o show que seria o último de Michael, com bailarinos de Michael e músicos convidados, foi enterrada.

Filmes engavetados

Duas séries, uma documental e outra de ficção, adaptadas do livro Intocável: a estranha vida e a trágica morte de Michael Jackson, do jornalista americano Randall Sullivan, foram descontinuadas.

Especial Jackson 5

A produção sobre os 50 anos do grupo caminhava até que o documentário Leaving Neverland surgiu.