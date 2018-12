Artistas recriam clássicos de Djavan em ritmo de reggae

Se fosse se deixar seduzir pelo primeiro sopro, Djavan seria do samba. Pois era tudo o que o garoto alagoano parecia saber fazer de melhor naquele A Voz, o Violão, a Música de Djavan, de 1976, quando despencou no Rio solitário, dormindo em praça pública até ser descoberto por João Araújo, pai de Cazuza, que o levou para a Som Livre. Se fosse de seguir o segundo vento, então, Djavan seria de baiões, como o mesmo álbum apontou com Maçã do Rosto. Um achado, o rapaz era fluente em dois idiomas. Mas ainda, se optasse por um terceiro, Djavan seria definitivamente do reggae. Ele sempre esteve lá em seu mapa genético, sutil, em espírito, embora nunca assumido de forma mais radical. Alheio às expectativas, Djavan optou por ser ele mesmo, um gênero musical em si.

Havia uma razão prática para isso: da forma como veio ao mundo, cheio de ideias difíceis de explicar até aos próprios músicos que queriam acompanhá-lo no início de carreira, procurando e nem sempre encontrando o tempo forte de suas canções, Djavan seria reduzido pelos gêneros, prendendo seu pensamento de liberdade rítmica e harmônica a modelos de composição que acabariam sufocando-o. Era melhor garantir a possibilidade de ter tudo sem precisar excluir uns para firmar outros. E assim, deixar que o tempo confirmasse seu talento e que os fãs fizessem suas leituras.

Uma das mais coesas propostas na descoberta de uma face desses Djavans acaba de sair. Um projeto que começou pelo nome, em um daqueles estalos de segundos que faz tudo vir pronto. Jah-Van. “Eu estava em casa, era domingo. Logo pegamos o violão e começamos a tocar músicas de Djavan que tinham a ver com reggae”, diz Eduardo BiD, produtor marcado por projetos conceituais como Afrociberdelia, de 1996, com Chico Science & Nação Zumbi. Ao lado de Kuki Stolarski e Fernando Nunes, a ideia foi crescendo e os convidados surgindo. O básico: trazer bons nomes para cantar músicas do compositor sob uma sólida base de reggae.

“Encontrei primeiro o Arnaldo Antunes na rua (que canta Sina, com participação de Rincon Sapiência)”, lembra BiD. “Depois, a Fernanda Abreu (que ficou com Azul) andando de bicicleta no bairro.” Eles foram aceitando e o projeto ganhando corpo. Chegaram Criolo, Ivete Sangalo, Black Alien, Seu Jorge, Arnaldo Antunes, Rincon Sapiência, Fernanda Abreu, Assucena. Uma faixa publicada antes das outras mostra a força da ideia de segundos de BiD. Nem um Dia, com Chico Cesar, parece ter sido feita assim, no reggae puro anunciado suntuosamente pelos metais que falam como clarins romanos na introdução típica dos rastas, no baixo movimentado mais nas pausas que nos sons, nas teclas pontuadas sabendo exatamente onde devem aparecer, na guitarra fatiando o contratempo para criar pacientemente a atmosfera mântrica de Jah. Um solo de sax chega a citar – e as citações são uma marca no disco – uma parte de Vapor Barato, de Jards Macalé, e a voz de Chico Cesar está confortável, deitada no sofá.

Os acordes originais são sempre um desafio aos arranjadores que mexem com Djavan. Como manter as longas sequências em uma linguagem de reggae muito menos acidentada, muito mais direta? “Alguns acordes foram retirados”, conta BiD. “Mas tomamos muito cuidado e ele entendeu.” As introduções também ganharam frases novas, o que também não deve ter sido fácil. A centralização de Djavan sobre sua obra é tamanha que há anos ele passou a dar a única palavra sobre todos os processos, da composição (que raramente divide com alguém) à interpretação (idem). BiD conta que sim, chegou um dia em que teve de ir se sentar com o autor para mostrar o resultado.

Djavan, lembra BiD, ouviu a primeira música, a segunda e talvez ainda a terceira com a expressão tensa e enigmática. Aos poucos, foi relaxando e entregando-se a algo inusual em sua vida: suas filhas estavam vestidas por um outro pai. Um produtor havia colocado suas canções em algo que poderia funcionar como um rolo compressor, linearizando suas sutilezas jazzísticas em nome de uma música de elevação espiritual de padrões muito bem definidos. “Olha”, disse depois que o disco acabou. “Vocês acertaram em tudo. E, geralmente, quem toca minhas músicas sempre erra as harmonias.” Mais tarde, comemorando, ele quis saber, segundo BiD: “Quando faremos o volume dois?” “Em breve, já temos material para isso” , diz o produtor.

Ouvir Seu Jorge em Meu Bem Querer leva a pensar sobre uma particularidade. A base escolhida por BiD faz um reggae consistente e a mixagem feita em Londres por Dennis Bovell, ex-baixista da banda Matumbi, um grupo arrasador formado por ele em 1971, no Sul de Londres, não deixa a proposta cair em um pseudoreggae que muitos brasileiros pensam que podem fazer. A questão é cultural, não técnica. Música de groove, de repetição, como a dos nigerianos e jamaicanos, não é o forte dos brasileiros. Eles, em geral, são traídos pelo próprio virtuosismo.

Nenê comemora 50 anos de baquetas

Um dos maiores bateristas do País lança dois discos com formações diferentes e linguagem jazzística

Gaúcho como a patroa de um dia, Elis Regina, Nenê legitima a constatação de que o músico toca nada mais do que aquilo que ele é. Observe-o em ação. O tempo o deixou mais enigmático, talvez menos pesado, e sua música tem sido também assim. Em outros tempos, Nenê tocava com mais explosão, mais volume, sem medo das toneladas do próprio braço, mas há discos também em que ele buscava nuances que o aproximava dos compositores eruditos, apostando em uma bateria que fala tanto quanto um instrumento de sopro ou de cordas. Quanto mais homens houver ali dentro, mais recursos o baterista terá.

Seja quantas forem suas facetas, o fato é que Nenê se tornou com os anos um dos maiores instrumentistas do País. Seus 50 anos de baquetas são comemorados agora com dois álbuns. Em Verão ele vem produzido pelo também baterista Carlos Ezequiel, que acaba de dar dignidade a outro obelisco das percussões, Airto Moreira, que fez pela primeira vez um álbum no Brasil depois de mais de 50 anos. Sua formação aqui é de trio, com Irio Jr. (piano) e Alberto Luccas (contrabaixo), e a ideia é fechar uma quadrilogia. Outono saiu em 2009 e Inverno em 2013. O próximo será Primavera.

Verão abre com o Nenê dos experimentos e do jazz. Sua música tem imagem e seu instrumento parece interferir na melodia tamanho seu desprendimento do chão rítmico. A seguinte, Calunga, tem mais tensão, com o diálogo do trio, de novo, em alta intensidade. A experiência que a música propõe é outra, de absorção, como um livro. Uma história está sempre sendo contada. Fraterna é outra criação que sai de uma cabeça fora dos lugares comuns. Um piano que parece brincar, como se estivesse criando a melodia ali mesmo. E Meu Sábado Cai Sempre No Domingo inicia por um solo. Nenê é da época em que os bateristas solavam.

O outro disco tem o nome de Pantanal, com a mesma produção de Carlos Ezequiel. Além de Nenê, estão nele Rodolfo Guilherme (trompete), Gustavo Benedetti (sax), Fabio Leandro (piano) e Jakson Silva (contrabaixo). A história aqui é outra. Um grupo grande, com sopros, vem mais ironicamente quente que o verão. É agora uma música suingada que aparece em Pantanal. Calunga, do álbum anterior, é de novo mostrada; e seguem Tarde Fria, Dark Square, Choramingando. Mais melodias, belíssimas, até que outros temas de Verão são reapresentados em uma nova proposta.

Os álbuns referenciais já chegam com liberdade poética e carta branca. Nenê usa o seu para mostrar-se em duas faces complementares, mas ele não se esgota aí. Nascido em 1947, Realcino Lima Filho, seu nome de batismo, começou a tocar profissionalmente aos 15 anos. Assim que Airto Moreira foi para os Estados Unidos, ele assumiu seu lugar no antológico Quarteto Novo, de Hermeto Pascoal, Heraldo do Monte e Theo de Barros.

Ao lado de Elis Regina, com algum grau de turbulência (Nenê, Cesar Camargo Mariano e Elis tiveram momentos de altas temperaturas em ensaios e shows) gravou o disco e fez parte da temporada histórica de Falso Brilhante. Mais tarde, cairia nos braços de Milton Nascimento para fazer shows de Geraes e gravar Clube da Esquina 2. Hermeto Pascoal foi outro companheiro de palco e de estúdio. Juntos, os dois estavam no Festival de Montreux, em 1979, em um momento inesquecível.