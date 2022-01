Artistas lamentam morte de Elza Soares

"Façamos, vamos amar!", foi um dos versos que grudaram feito chiclete no imaginário do povo brasileiro. Na canção interpretada por Elza Soares e Chico Buarque de Hollanda, 'Façamos', adaptado do hit de Cole Porter, figurou entre as faixas de um belo album de 1999, parceria marcante dos dois. "Quanta tristeza! A nossa DIVA Elza Soares fez sua passagem hoje. A Voz do Milênio, Elza é uma referência de mulher, artista e ser humano. Elza é eterna!", escreveu a cantora Leci Brandão em seu Twitter. Esse é o sentimento, entoado nos versos da canção, que se espalha pela internet quando veio a notícia da morte da intérprete aos 91 anos.

Caetano Veloso

Zeca Pagodinho

Marcelo Adnet

Arrepiado. Foi-se nossa deusa Elza Soares! ❤️ — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) January 20, 2022

Gil do Vigor

Vou para sempre ti amar! Eterna Elza Soares. https://t.co/H96gXeOlrI — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 20, 2022

Sâmia Bonfim

Elza Soares, cantora e compositora de voz ímpar, que tanto nos encoraja a lutar em suas letras. Sua história de vida e seu talento são dignos de todas as homenagens. Vá em paz, Elza. pic.twitter.com/UJ3YEhZxiR — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) January 20, 2022

Leci Brandão

Quanta tristeza! A nossa DIVA Elza Soares fez sua passagem hoje. A Voz do Milênio, Elza é uma referência de mulher, artista e ser humano. Elza é eterna! Eu agradeço por sua passagem iluminada nesse mundo. Que Olorum a receba em festa...@ElzaSoares sempre presente! pic.twitter.com/WUthMTttRQ — Leci Brandão (@lecibrandao) January 20, 2022

Zélia Duncan

Gal Costa

Lázaro Ramos