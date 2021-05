Artistas e personalidades lamentam a morte de Nelson Sargento

Fiquei triste com a morte do grande Nelson Sargento, símbolo da Mangueira. Mais uma vítima dessa tragédia que poderia ter sido evitada. Foi um prazer conviver com ele. Envio meus sentimentos aos familiares e aos sambistas de todo o Brasil. Que nasçam novos Nelson Sargento. — Lula (@LulaOficial) May 27, 2021