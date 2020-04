Artistas e personalidades lamentam a morte de Moraes Moreira

Artistas e personalidades lamentaram a morte de Moraes Moreira, nesta segunda, 13. O cantor e compositor tinha 72 anos e a causa da morte foi um infarto.

Nascido em Ituaçu, na Bahia, ele se projetou na carreira com o grupo Novos Baianos, ao lado de Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, poeta com quem escreveu os sucessos Preta Pretinha e Mistério do Planeta.

O cantor e compositor Gilberto Gil publicou uma foto com o artista.

Menino do sertão da Bahia, Ouviu encantado a música do mundo e fez dela seu universo expressivo. Deixa saudade e uma grande obra pic.twitter.com/ubBdy2pQHH — gilbertogil (@gilbertogil) April 13, 2020

O jornalista e escritor Xico Sá lembrou que o Moreira era um cordelista e que fez um folheto sobre a pandemia do novo coronavírus.

Moraes Moreira tb era cordelista, na sua derradeira aventura fez um folheto sobre o coronavírus. Uma estrofe: Até aceito a Polícia Mas quando muda de letra E se transforma em milícia Odeio essa mutreta, Pra combater o que alarma Só tenho mesmo uma arma Que é a minha caneta — xico sá (@xicosa) April 13, 2020

A atriz Rosamaria Murtinho prestou sua homenagem ao artista.

O músico e apresentador Luiz Thunderbird lembrou do sho que Moreira apresentou no Festival de Águas Claras.

Moraes Moreira nos deixa pra encantar o céu. Por aqui, ele fez a alegria do Brasil. Encontrei c/ ele poucas vezes, mas foram marcantes. Inesquecível show que assisti no Festival de Águas Claras, ele, o violão, nos entretendo por duas horas. Vai sereno, Moraes. #RipMoraesMoreira pic.twitter.com/RUWjU8q5qj — Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) April 13, 2020

A cantora Gaby Amarantos relembrou da música Sintonia e agradeu ao artista.

Ouvindo agora SINTONIA do Moraes Moreira, meu pai fazia uma dancinha de bebo que a gente caia na gargalhada num bando de criançada feliz e depois a gente ouvia o Morais nos Novos Baianos. OBRIGADA POR TANTA MÚSICA E CRIATIVIDADE ♥️♥️ pic.twitter.com/21e2jtKcAt — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) April 13, 2020

O rapper Rashid prestou uma breve homenagem em suas redes sociais:

Obrigado, Moraes Moreira. Vá em paz. — Rashid (@MCRashid) April 13, 2020

A cantora Ana Caetano, da dupla Anavitória, afirmou que a música de Moraes Moreira provocou uma 'revolução' em seus ouvidos:

Moraes Moreira fez revolução nos meus ouvidos. Muito obrigada! pic.twitter.com/JdFtmrKep8 — ana caetano (@anacaetanoc) April 13, 2020

O Flamengo prestou homenagem ao artistas, torcedor do rubro-negro.