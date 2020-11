Artistas e outras personalidades lamentam a morte de Vanusa

Familiares, artistas e e outras personalidades usaram seus perfis nas redes sociais para homenagear a cantora Vanusa, morta na madrugada deste domingo, 8, em uma casa de repouso em Santos, no litoral de São Paulo.

Aretha Marcos, filha da cantora com o músico Antônio Marcos (1945-1992), compartilhou no Instagram uma foto antiga dos pais, e escreveu: "O amor é impossível. Hoje, aniversário do meu pai, Antônio Marcos, ele veio buscar minha mãe para viverem juntos na eternidade". Em outra postagem, Aretha agradeceu àqueles que ofereceram "conforto e afeto" à família.

"Uma das principais características de Vanusa enquanto artista e mulher foi estar sempre a frente de seu tempo. Ela abriu muitos caminhos, era forte, rompeu com muitos padrões e exerceu de forma brilhante seu ofício e sua arte", escreveu a cantora Fafá de Belém em sua conta na mesma rede social.

Na publicação, Fafá ainda criticou a "chacota" feita com Vanusa após a circulação de um vídeo em que ela se atrapalha ao cantar o Hino Nacional, ressaltando que a sua morte é uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre a "responsabilidade por aquilo que postam".

O músico Zeca Baleiro mencionou o mesmo episódio na homenagem que fez à cantora em sua página no Instagram, na qual postou uma foto dando um beijo em sua cabeça. "Certo dia convidei a Vanusa pra ir no meu estúdio e lá falamos sobre a possibilidade de fazermos um CD novo. Ela ficou muito feliz. Ela é uma cantora muito importante na história recente da nossa música popular, e depois daquele episódio do Hino, precisava da volta por cima. Levamos dois anos trabalhando na feitura do CD, que levou seu nome completo: Vanusa Santos Flores. Ela era uma pessoa doce e foi uma grande aula trabalhar com ela. Viva Vanusa!".

No Twitter, o cantor Buchecha escreveu: "descanse em paz, rainha Vanusa, que Deus te receba de braços abertos e ampare aos seus familiares aqui".

"Grata por encantar nossa música", declarou a cantora Angela Ro Ro, compartilhando um vídeo da interpretação feita por ambas e por Ricardo Mac Cord da música Compasso.

A apresentadora Sarah Oliveira resgatou uma postagem que já havia feito em setembro, em que desejava "força e proteção" à cantora, a quem definiu como "roqueira avant garde total", por sua interpretação da canção What to Do.

A cantora e apresentadora Mara Maravilha publicou um vídeo antigo em que aparece em um camarim ao lado de Vanusa e desejou condolências à família.

"Você foi minha inspiração como mulher. Independente, determinada, livre", afirmou Gretchen em seu Instagram.

O ator Lucio Mauro Filho, por sua vez, exaltou a "voz poderosa" da cantora, que, em suas palavras, "frequentou da Jovem Guarda á Soul Music, sem nunca abrir mão do romantismo".

"Vanusa foi uma inspiração pra mim, era uma das artistas que eu sempre ouvia em casa através da minha Mãe", afirmou o cantor Daniel pelo Twitter.