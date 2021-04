Artistas destinam parte de seus direitos autorais a profissionais carentes da música

Uma das maiores associações de gestão de direitos autorais ligada à música no País, a Abramus lançou uma campanha para arrecadar recursos para a aquisição de cestas básicas. Cada autor representado pela entidade que aceitou participar vai doar a profissionais em estado de carência do meio musical uma porcentagem dos direitos autorais arrecadados em execuções públicas de uma de suas obras. Os valores serão referentes aos meses de maio, junho e julho de 2021.

Os artistas da Abramus que aderiram ao projeto, e suas respectivas músicas a terem porcentagens destinadas, são Lulu Santos, com A Cura; Roberto Menescal, com Barquinho; Roberto Frejat, com Amor pra Recomeçar; Dudu Falcão, com Paciência; Jorge Vercillo, com Que nem Maré; Danilo Caymmi, com O Bem e o Mal; Abel Silva, com Simples Carinho; Nando Cordel, com Você Endoideceu Meu Coração; e Bruno Cardoso e Sergio Jr do Sorriso Maroto, com Antes que o Mundo Acabe.

A primeira campanha da Abramus foi realizada, a Campanha Artística Humanitária, foi realizada em 2020 e distribuiu mais de 32 toneladas de alimentos a profissionais da cultura que tiveram suas fontes de renda comprometidas desde o início da pandemia. A ideia, mais uma vez, é atender a músicos, técnicos de som, roadies e iluminadores, entre outras atividades, que estejam sem remuneração há mais de um ano. Na campanha de 2020, os leilões virtuais de itens exclusivos de 33 artistas ajudaram a cerca de 2.500 famílias em sete estados.