Ariana Grande recomeça música em show após pedido de fã que não conseguiu filmar

Uma cena inusitada aconteceu em Los Angeles na noite do último sábado, 25. Durante o show da cantora Ariana Grande, um fã pediu para que a artista reiniciasse a música Raindrops porque ele não havia conseguido gravá-la: "Começa de novo. Eu não consegui filmar!", disse ele.

"Eu ouvi você gritando. Vocês querem que eu recomece?", respondeu Ariana. Antes de voltar a cantar, ela checa com o público se agora todos estão preparados e com os celulares a postos.

Ariana recentemente também homenageou a cantora Aretha Franklin, que morreu em 16 de agosto, , com The Tonight Show no programa Natural Womanao cantar Jimmy Fallon.

SOMEONE SAID “WAIT START AGAIN I WASNT RECORDING” AND SHE DID LMAOOOOOO pic.twitter.com/IEAhCM2YzX — meliss (@majestcbitch) 26 de agosto de 2018