Aretuza Lovi lança primeira parte do novo álbum 'Borogodó'

A primeira parte do Borogodó, novo disco da cantora Aretuza Lovi, foi lançada na semana passada, na quinta-feira, 11. Além de Swing Louco, Denguinho e Baião de Dois, lançadas previamente, o disco conta com mais cinco músicas, totalizando oito faixas. O álbum traz ritmos do Norte e Nordeste e também usa elementos musicais do pop e funk.

Em entrevista ao Estadão, a drag queen fala sobre o significado do disco na sua carreira, que em 2022 completa 10 anos. “Além de celebrar uma década de Aretuza, é um trabalho que eu sempre quis fazer, pois ele diz muito sobre a minha história, minha vida e os lugares por onde passei”, conta.

Em 2018, Aretuza - vivida por Bruno Nascimento - lançou seu primeiro álbum, Mercadinho. No mesmo ano, ela dividiu a voz com Pabllo Vittar, Gloria Groove, Iza e Solange Almeida. Em 2020, Aretuza lançou I Love You Corote, hit de Carnaval no país inteiro, performado em trios elétricos.

Borogodó, que começou a ser escrito durante a pandemia, marca uma fase de renovação para a cantora. “No meio da pandemia eu estava produzindo um EP, que cheguei a gravar com feats e tudo mais, mas quando eu vi o resultado, eu senti que não era isso que eu queria. Então, comecei a colocar em prática coisas que eu tinha vontade há muito tempo, musicalmente falando”, explica.

Desde o início, Aretuza queria uma produção que exalasse brasilidade e que misturasse os ritmos, com músicas regionais, pop e funk. Para isso, a drag queen conta que a realização do projeto foi concretizada quando se sentiu pronta e com a maturidade necessária. “Este momento de maturidade passa muito por fazer algo que eu acredito, sem pensar em ter que me provar ou coisa do tipo”.

A voz de Aretuza Lovi não fica sozinha em Borogodó. Para ela, um feat é, também, conexão. Na primeira parte do álbum, ela divide a cena com Lia Clark e Thiago Pantaleão em Sócia e com Getúlio Abelha em Baião de Dois. Aretuza conta que as colaborações, que fluíram muito bem, sempre foram um desejo da artista.

Já o conceito visual ficou a cargo do artista e fotógrafo Luiz Filho, que já teve passagem na Vogue Itália. A direção artística é o resultado da combinação cultural e musical pensada por Aretuza. “O Luiz ouviu todo o material antes e entendeu a necessidade de uma linguagem que trouxesse o aroma, o sabor, o clima quente e tropical e as referências ao Norte e Nordeste”.