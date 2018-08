Aretha Franklin: veja a repercussão da morte da artista nas redes sociais

Nas redes sociais, músicos e artistas lamentaram a morte da cantora americana Aretha Franklin nesta quinta-feira, 16. A artista morreu em casa, ao lado de seus parentes, após lutar por oito anos contra um câncer.

"Vamos todos tirar um momento para agradecer a bela vida de Aretha Franklin, a Rainha de nossas almas, que nos inspirou por muitos e muitos anos. Sentiremos sua falta, mas a memória de sua grandeza como música e um belo ser humano viverá conosco para sempre. Amor, Paul", escreveu Paul McCartney no Twiter.

Veja a repercussão da morte de Aretha Franklin:

Lenny Kravitz

"A Rainha do Soul deixou esta terra para se sentar em seu trono no céu. Quão abençoados fomos ao ouvir o melhor que Deus tinha para oferecer em sua voz. RESPEITO".

The Queen of Soul has left this earth to sit on her throne in heaven. How blessed we were to hear the best that God had to offer in her voice. RESPECT! : Mark Seliger pic.twitter.com/v9OxtyrZ74 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 16 de agosto de 2018

Ricky Martin

"Hoje nós perdemos uma das maiores. Ela sempre será lembrada e admirada. Aretha Franklin, descanse em paz, eu te amo".

Today we have lost one of the greatest. She will always be remembered and admired. Aretha Franklin, rest in peace. We love you. — Ricky Martin (@ricky_martin) 16 de agosto de 2018

Hillary Clinton

"Lamentando a perda hoje de @ArethaFranklin que compartilhou seu espírito e talento com o mundo. Ela merece não apenas nosso respeito, mas também nossa gratidão permanente por abrir nossos olhos, ouvidos e corações. Descanse em paz eterna, minha amiga".

Mourning the loss today of @ArethaFranklin who shared her spirit and talent with the world. She deserves not only our RESPECT but also our lasting gratitude for opening our eyes, ears and hearts. Rest in eternal peace, my friend. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 16 de agosto de 2018

Paul McCartney

"Vamos todos tirar um momento para agradecer a bela vida de Aretha Franklin, a Rainha de nossas almas, que nos inspirou por muitos e muitos anos. Sentiremos sua falta, mas a memória de sua grandeza como música e um belo ser humano viverá conosco para sempre. Amor, Paul"

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 16 de agosto de 2018

Elton John

"A perda de @ArethaFranklin é um golpe para todos que amam a música real: música do coração, da alma e da igreja. Sua voz era única, seu piano tocando subestimado - ela era uma das minhas pianistas favoritas".

The loss of @ArethaFranklin is a blow for everybody who loves real music: Music from the heart, the soul and the Church. Her voice was unique, her piano playing underrated - she was one of my favourite pianists. pic.twitter.com/ug5oZYywAz — Elton John (@eltonofficial) 16 de agosto de 2018

Hugh Jackman

"Um dos destaques da minha carreira foi cantar com #ArethaFranklin no Tony Awards. Foi uma experiência fora do corpo para mim. Uma das maiores cantoras de todos os tempos. Todos sentirão sua falta".

One of the highlights of my career was singing with #ArethaFranklin at The Tony Awards. It was an out of body experience for me. One of greatest singers of all time. You will be missed by all. https://t.co/L8dIIhyR9Y — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 16 de agosto de 2018

Diana Ross

"Estou em oração pelo maravilhoso espírito dourado Aretha Franklin".