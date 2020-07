Apresentação de João Gilberto em SP vira disco não autorizado no Japão

Enquanto as gravadoras temem reeditar discos ou lançar material inédito de João Gilberto por conta das questões jurídicas envolvendo os herdeiros do artista, álbuns não autorizados continuam saindo fora do Brasil. Em maio, um selo japonês especializado em registros ao vivo de jazz colocou no mercado o CD A Night In Brazil, com o show que João fez no Auditório Ibirapuera em 14 de agosto de 2008, comemorando os 50 anos da bossa nova.

Na contracapa do CD duplo, que conta até com um texto biográfico em inglês no encarte, consta que a “transmissão do show passou por remasterização profissional”. Tudo indica que o selo extraiu o áudio do show disponível no YouTube e fez o disco. Na primeira faixa, Aos Pés da Cruz, aparece o vazamento de som do Windows desligando, o que foi bastante comentado à época.

Duas músicas nunca entraram na discografia oficial de João. Treze de Ouro, de Herivelto Martins e Marino Pinto, foi lançada em 1949 pelos Anjos do Inferno, um dos conjuntos vocais de que João mais gostava. A outra é Chove Lá Fora, a composição mais conhecida de Tito Madi. A lembrança da canção foi interpretada como um pacto de paz entre João e Madi. Os amigos se afastaram após uma briga nos bastidores de uma premiação em 1961, que resultou em agressão física.

Memória. Também é possível descobrir pepitas da pré-história de João de maneira legal e gratuita. O site Discografia Brasileira (www.discografiabrasileira.com.br), do Instituto Moreira Salles, tem o maior banco de dados nacional com gravações de discos de 78 rotações.

Estão disponíveis para audição as quatro faixas que ele registrou quando fazia parte do conjunto vocal Garotos da Lua, além do primeiro 78 rotações solo, lançado em agosto de 1952, com os sambas-canção Meia-Luz e Quando Ela Sai.

Outra curiosidade é Você Esteve Com Meu Bem?, de João com Russo do Pandeiro (que só entrou na parceria porque levou a música para ser registrada na gravadora RCA Victor), na voz da cantora Marisa. A gravação é de 1953. O cantor jamais a incluiu em seus álbuns.