Após show cancelado por chuva em 2019, Silva agradece ao sol no Lollapalooza

Canga na grama, pés descalços e um indie pop do Silva para alegrar. Foi assim que o público curtiu o show do capixaba no segundo dia de Lollapalooza em São Paulo.

Dentre os destaques do show no palco Budweiser está a participação de Criolo cantando a música Sopros, parceria com o cantor, lançada no ano passado. Mas, Silva também fez questão de lembrar de outra grande parceria com outro artista brasileiro que desde o primeiro dia do lolla é homenageada: Anitta. “Essa é pra nossa número um”, disse ele antes de iniciar Fica Tudo Bem.

Depois de ter tido seu show cancelado em 2019, graças à chuva e ao risco de raios, o cantor lotou o espaço e fez questão de entregar um show recheado de músicas já idolatradas pelos fãs. Também dedicou um espaço para músicas de outras autorias, como Beija Eu, de Marisa Monte e Soy Loco Por Ti, América, escrita por Gilberto Gil.

“E o sol veio”, agradeceu Silva, finalizando com A Cor É Rosa, música animada de 2018, que fez com que até aqueles que estavam curtindo o show sentados se levantassem e dançassem.

“Tem umas que não tem como não dançar”, disse Clara Neves, 26, que destacou Caju e Duas da Tarde, ambas do álbum Brasileiro (2018). “Acho que é um show ótimo pra tarde mesmo, porque dá pra relaxar, sentar, mas também anima. Além disso sou de Espírito Santo, então já sou fã dele há um tempo. Queria trazer meus amigos pra conhecer”, conta.