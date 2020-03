Após revelar estupro, Duffy mostra nova música e diz que se sente 'mais livre'

Após as revelações de sido vítima de violência sexual e mantida em cativeiro, a cantora Duffy divulgou sua nova música, que foi tocada pela rádio BBC. Segunda a cantora, Something Beautiful foi composta para "levantar espíritos nestes tempos atribulados", dando a entender que quer dar uma força para as pessoas em isolamento social por causa da pandemia de coronavírus. E avisa que seu desejo não é o de lançar comercialmente a canção, pois quer mesmo é levar algo bom para as "pessoas trancadas em casa".

LEIA TAMBÉM > Acompanhe notícias do coronavírus em tempo real

O mundo das artes é cheio de histórias mirabolantes, com fatos beirando o inacreditável, principalmente quando envolve jovens e sua busca pelo sucesso. É o caso da cantora Duffy, que atingiu o topo das paradas britânicas em 2008, com o hit Mercy, mas sumiu dos holofotes anos depois. Recentemente, a cantora, agora com 35 anos, revelou ter sido "estuprada, drogada e mantida em cativeiro por vários dias", motivo de seu afastamento.

Ao fazer a chocante revelação, apesar de não esclarecer quando ou onde tudo teria ocorrido, Duffy prometeu que tinha a intenção de falar mais sobre o caso e dar detalhes do que ocorreu com ela nesse período trágico em sua vida. No entanto, usando suas redes sociais, afirmou que percebeu o quanto isso foi difícil para ela. Em outro post no Instagram diz: "Vocês podem ter lido minhas palavras umas semanas atrás, mas eu me sinto melhor agora".

Ganhadora do Grammy de 2009 como Melhor Álbum, Duffy ainda não revelou quem teria feito isso com ela ou se já teria sido preso, mas tenta tranquilizar os fãs afirmando que “a recuperação demorou”, mas que está bem, no entanto é díficil falar sobre o assunto e “não há forma tranquila" de tratar a situação.