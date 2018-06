Após 14 anos, Andrea Bocelli anuncia novo álbum

O cantor italiano Andrea Bocelli lançará um novo álbum, Sì, em 26 de outubro de 2018, após 14 anos sem discos inéditos. Seu último trabalho original, Andrea, que vendeu mais de 5 milhões de cópias, chegou às lojas em novembro de 2004.

O anúncio foi feito na página de Bocelli no Facebook, por meio de um vídeo, no qual o tenor aparece ao lado de sua esposa, Veronica, e de seus filhos, Amos, Matteo e Virginia. "Aplausos para meu pai!", brincou a mais nova, Virginia.

Sì, com as "belíssimas canções" de Bocelli, como descrito pela sua família, será uma celebração de amor, fé, família e esperança.

++ Andrea Bocelli fará shows em 3 cidades do Brasil em 2018

O tenor italiano, que está em turnê mundial, virá ao Brasil em setembro, com shows marcados no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (23), Estádio Mané Garrincha, em Brasília (26), e no Allianz Parque, em São Paulo (29).