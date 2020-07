Aos 92 anos, Burt Bacharach lança sua primeira música desde 2005

O músico e compositor Burt Bacharach, autor de clássicos como What the World Needs Now Is Love e Alfie, lançou sua primeira música desde 2005, composta aos 92 anos de idade em parceria com o produtor Daniel Tashian.

A música, que se chama Bells of St. Augustine, faz parte de uma publicação com cinco músicas agrupadas sob o título Blue Umbrella, que ambos acabaram de produzir à distância por causa do coronavírus.

“Nos distraímos um pouco e escrevemos uma música antes de o dia terminar”, disse Bacharach, referindo-se ao seu trabalho com Daniel Tashina em uma entrevista para o Jornal Los Angeles Times.

Bacharach, considerado um dos mais importantes compositores do século 20, entrou em contato com Tashian depois de ouvir o álbum produzido por ele para a cantora e compositora Kacey Musgraves, Golden Hour, que conquistou o Grammy de melhor disco do ano em 2019.

“É um álbum surpreendente, um dos melhores dos últimos anos. Canções belíssimas, muito bem produzido”, disse o músico. Segundo Bacharach, trabalhar com Tashian foi igual à experiência que teve com Elvis Costello em 1998, quando criaram Painted for Memory.

Primeiro single do autor em 15 anos, Bells of St. Augustine é um tema jazz-pop suave e melancólico. Ele e Tashian continuam compondo à distância, já que para Bacharach, criar música é sua principal distração nesta atual crise.

“É minha droga. Vou ao piano e isso faz com que as coisas fiquem melhores. Quando estou no teclado procuro resolver alguns problemas, é a única coisa que tenho em mente”, disse ele.

Nascido no Missouri, Bacharach conquistou os prêmios mais importantes do setor de entretenimento: foram seis Grammys, dois Globos de Ouro, um Bafta, um Emmy e três Oscars. Compôs música para os Beatles, Aretha Franklin, The Strangers, Barbra Streisand e foi responsável pela trilha sonora do filme James Bond: Cassin Royale. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO