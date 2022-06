Aos 80, Paul McCartney canta com Dave Grohl e Bruce Springsteen em Glastonbury

Paul McCartney recebeu as presenças ilustres de Bruce Springsteen e Dave Grohl em uma performance épica em Glastonbury na noite de sábado, 26, que teve desde a primeira demo dos Beatles até algumas de suas últimas gravações.

O cantor e compositor, que fez 80 anos há uma semana, foi o artista solo mais velho a se apresentar como atração principal na Fazenda Worthy, no sudoeste da Inglaterra, onde o festival comemorou seu quinquagésimo aniversário com dois anos de atraso por conta da pandemia.

Abrindo o espetáculo com Can't Buy Me Love, McCartney tocou para o público do festival músicas de mais de meio século de idade, de clássicos dos Beatles como Come On to Me até Egypt Station, de 2018.

O vocalista dos Foo Fighters, Dave Grohl, subiu ao palco para ajudá-lo com I Saw Her Standing There e Band on the Run, recebendo uma saudação estrondosa do público.

Após a apresentação com seu "amigo da costa oeste da América", McCartney introduziu outra surpresa. "da costa leste da América": Bruce Springsteen. Os dois apresentaram Glory Days e I Wanna Be Your Man.

McCartney, um dois maiores compositores em língua inglesa no século 20 ao lado de John Lennon, homenageou seus ex-companheiros de banda no show de quase três horas de duração. Ele tocou Something, de George Harrison, e fez um dueto virtual com Lennon em I've Got a Feeling. Grohl e Springsteen voltaram ao palco para o bis com The End, do disco Abbey Road.