Aos 80 anos, Tina Turner volta ao topo da Billboard

Após escapar temporariamente da aposentadoria para lançar um remix de What's Love Got To Do With It com Kygo, Tina Turner voltou em três dias ao primeiro lugar das paradas de sucesso da Billboard.

O feito foi revelado pela empresa nesta segunda-feira, 20. A nova versão da música, em parceria com o DJ norueguês, mantém certa similaridade com o gênero disco dos finais dos anos 70.

A cantora de 80 anos, cujo nome figura no Hall da Fama do Rock'n'Roll, é considerada uma das dez maiores vozes do pop.