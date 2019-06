Aos 21 anos, cantor americano Bazzi se prepara para lançar seu segundo disco

Há quatro anos, Andrew Bazzi se mudou de Detroit para Los Angeles com o sonho de se tornar uma estrela da música. Um sonho de muitos, que nunca chega para a maioria. Mas, no caso de Bazzi, como ele ficou conhecido artisticamente, as coisas deram certo bem rápido.

Em quatro anos, ele já lançou um álbum, se apresentou em grandes festivais como o Coachella, e agora prepara seu segundo disco. “É inacreditável como tudo aconteceu tão rapidamente”, ele diz, por telefone, ao Estado. O sonho começou quando Bazzi ganhou seu primeiro violão, com 9 anos.

As conquistas, porém, não vieram sem esforço. Por um tempo, ele precisou dormir no porão da casa de um amigo para se manter em Los Angeles. Hoje, ele comemora a compra do seu segundo carro. “Foi bom porque me deu perspectiva sobre muitas coisas, aprendi a apreciar e reconhecer tudo o que já conquistei.”

A estreia de Bazzi na indústria musical foi em 2017. No ano seguinte, lançou seu primeiro disco, Cosmic, com seu maior sucesso até agora, Mine. As composições são dele e a produção é feita com um time reduzido, diferentemente das grandes produções pop. “O disco foi um testemunho da minha vida em Los Angeles. Tento passar o máximo de minhas emoções, liricamente e musicalmente.”

As experiências do cantor mudaram. Nos últimos anos, ele abriu turnês para grandes nomes da música, como Justin Timberlake e Camila Cabello, com quem Bazzi fez uma parceria de grande sucesso em Beautiful. O trabalho com Timberlake, para ele, foi especialmente importante. Apesar de ter influências musicais diversas, o que inclui nomes do rock como Guns N’ Roses, Timberlake é um dos seus maiores ídolos. “Sempre fui fã. Aprendi muito com ele. É um artista único.”

A maior influência do trabalho de Timberlake na música de Bazzi talvez seja a mescla do R&B com um pop contemporâneo. Bazzi está em seu tempo e conta referências modernas do R&B, como Post Malone.

Ele, porém, acredita que sua música não se encaixa em nenhum rótulo. “Meu som é o que quero ouvir, não penso em me fixar numa ‘caixinha’.” O segundo disco já está a caminho e ele se prepara para finalizar o projeto.

Para o novo trabalho, ele quer continuar falando sobre assuntos pessoais. Bazzi não esconde, em sua música, temas como depressão e saúde mental. O novo disco de Bazzi ainda não tem título ou data de lançamento prevista. Mas uma coisa é certa, ele quer vir ao Brasil para divulgá-lo. “Quero muito ir ao Brasil, tenho fãs incríveis aí. Sempre estou conectado com eles pelo Twitter.”