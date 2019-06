Antiga gravação de Whitney Houston é resgatada para parceria póstuma com DJ Kygo

A partir de uma antiga gravação de Whitney Houston, o produtor e DJ norueguês Kygo lançou nesta sexta-feira o single Higher Love, o primeiro trabalho da diva americana (1963-2012) desde que lançou há uma década seu último álbum, I Look To You.

"Me senti orgulhoso quando os herdeiros de Whitney Houston se aproximaram e me ofereceram a oportunidade de trabalhar com uma das melhores cantoras de todos os tempos", disse o DJ em declarações divulgadas pela gravadora.

Kygo, DJ e produtor conhecido por parcerias com Selena Gomez e Ellie Goulding, deu vida a uma gravação praticamente esquecida feita pela cantora americana.

Em 1990, Whitney fez um cover de Higher Love, hit de Steve Winwood lançado em 1986, gravação que consta somente em uma edição japonesa do álbum IŽm Your Baby Tonight, o terceiro da cantora.

Quase 30 anos depois, Kygo contou com a autorização dos familiares da cantora e trabalhou com os vocais feitos na época para criar uma nova faixa, que mantém a pegada da música original, mas também ganhou um ritmo mais dançante e moderno.

O resultado da combinação do talento de Houston e do produtor norueguês resultou em uma música animada e atual. Kygo apresentará a canção ao vivo pela primeira vez em 30 de junho em uma festa privada na cidade de Nova York.

Whitney Houston morreu em 11 de fevereiro de 2012, aos 48 anos, após vender mais de 170 milhões de discos e se tornar uma das artistas mais consagrada de todos os tempos, com seis prêmios Grammy em quase três décadas de carreira.

Ouça Higher Love, parceria póstuma de Whitney Houston com DJ Kygo