Antes de gravar show no Louvre, David Guetta incentiva fãs a tomar vacina contra covid

O DJ francês David Guetta disse esperar que todos sejam vacinados contra a covid-19, pouco antes de gravar um show beneficente do lado de fora do Museu do Louvre em Paris, que será transmitido na véspera de ano-novo.

Guetta, conhecido por suas colaborações ao longo de quase duas décadas com artistas como Akon, J Balvin, Nicki Minaj e Kelly Rowland, está arrecadando dinheiro para o Unicef e a instituição de caridade francesa Les Restos du Coeur, que fornece alimentos e refeições para pessoas necessitadas.

“Vou tomar a vacina e espero que as pessoas também o façam, porque não vejo outra maneira de sair dessa situação”, disse Guetta à Reuters antes de gravar o show.

A França, com 2,57 milhões de casos e mais de 64.000 mortos, é um dos países mais afetados pela pandemia na Europa e no mundo.

Mas os franceses estão entre os mais céticos sobre a vacina, com pesquisas de opinião mostrando que menos da metade da população pretende se vacinar contra a covid.

A França iniciou a vacinação contra covid-19 no domingo, junto com outras nações da União Europeia.

Guetta afirmou que espera o fim da pandemia em 2021 e uma grande festa maluca.

“Eu quero dizer a eles (meus fãs) que estamos prestes a testemunhar a festa mais maluca da nossa vida porque no minuto em que for aberta, será incrível”, disse ele.