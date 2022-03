Anitta, Foo Fighters, UB40 e Duran Duran são confirmados no Rock in Rio Lisboa

Anitta, a banda americana Foo Fighters e as britânicas Duran Duran e UB40 são algumas das atrações confirmadas nesta terça-feira, 15, para a edição de 2022 do Rock in Rio Lisboa, que voltará a ser realizada após quatro anos.

O festival voltará a ocorrer depois do cancelamento da edição de 2020, devido as restrições impostas pela pandemia da covid-19.

O Rock in Rio Lisboa acontecerá nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho deste ano, no Parque da Bela Vista. Ao todo, serão três palcos, em que passarão atrações como A-Ha, Bush, The National, Liam Gallagher, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone e Jason Derulo.

Ainda nessa quinta-feira, a organização confirmou a participação da banda brasileira Ego Kill Talent, da portuguesa The Black Mamba, e das espanholas IZAL e Miss Caffeina.

Na última edição do Rock in Rio Lisboa, em 2018, 278 mil pessoas estiveram presentes nos quatro dias de festival.