Anitta entrega todas as suas versões em show histórico no Coachella

Diante de projeções com referências às favelas brasileiras, Anitta subiu de moto no palco do Coachella, em Palm Springs, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira, 15. A carioca é a primeira brasileira a performar no palco principal do festival — feito que será repetido por Pabllo Vittar no sábado, 16.

Com o recém-lançado “Versions of Me” e o hit “Envolver” no topo das canções mais ouvidas do Spotify, a cantora brindou o público americano com todas as suas versões: desde o funk de “Movimento da Sanfoninha” à sua versão mais pop, com a recente “Boys Don’t Cry”.

Na abertura do show, com um look verde e amarelo, Anitta contou com a presença do rapper Snoop Dogg na música “Onda Diferente”, que divide com Ludmilla. A rapper Saweetie e o DJ Diplo também fizeram participações no show, a primeira na canção “Faking Love” e o segundo num medley de funks.

Com direito à palhinha da própria artista da percussão, também apareceram no setlist o pagodão “Me Gusta” — cuja versão original tem a partipação de Cardi B, Myke Towers, além dos brasileiros Attooxxa e Banda Didá —, “Girl From Rio”, com performance de “Garota de Ipanema”.

De acordo com a assessoria da cantora, a apresentação chegou a ter 40 bailarinos ao mesmo tempo no palco. O destaque, no entanto, veio com “Envolver”, momento no qual Anitta esteve sozinha com apenas um bailarino — com direito à dancinha viral do TikTok.

Anitta se apresenta novamente no festival na próxima quinta-feira, 21. Pabllo Vittar também repetirá a dose no dia 22. Antes das duas artistas, somente o trio paranaense Bonde do Rolê, o grupo paulistano Cansei de Ser Sexy e o cantor Seu Jorge tocaram no Coachella.