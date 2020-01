Anitta e Pabllo Vittar são confirmadas no line up do Coachella 2020

Um dos maiores e principais festivais de música dos Estados Unidos, o Coachella anunciou na manhã desta sexta-feira, 3, o line up da sua edição 2020, que contará com Anitta e Pabllo Vittar. Elas se apresentam nas mesmas datas, 11 e 18 de abril, no deserto da Califórnia. Outros nomes confirmados no evento são Lana Del Rey, Frank Ocean, Calvin Harris e Travis Scott, que sobe ao palco nos mesmos dias que as brasileiras.

Tradicionalmente, a programação do evento é dividida em três dias (10, 11 e 12 de abril), que se repetem em um segundo final de semana (17, 18 e 19) com a mesma relação de apresentações, todas transmitidas ao vivo pelo Youtube. Em 2019, as principais atrações da edição norte-americana foram Ariana Grande, Tame Impala e Childish Gambino.

Essa não é a primeira vez que artistas brasileiros se apresentam no palco do festival. Em edições anteriores, nomes como Emicida, Céu, Boogarins, The Twelves, DJ Marky e Cansei de Ser Sexy já passaram pelo evento. No ano passado, a própria Pabllo fez participações especiais nos shows do Major Lazer e da dupla Sofi Tukker.

"Estou muito feliz e honrada em estar de volta a esse festival. Se ano passado já foi especial, imagine só como será neste ano com uma apresentação inteiramente minha. Estou preparando desde já um show muito especial para todos que estiverem lá", comentou a cantora.

O Coachella não será o único festival internacional com a presença da drag queen ao longo de 2020. Ela também irá se apresentar este ano pelo Lollapalooza, com performances confirmadas nas edições do Brasil, Chile e Argentina. Ainda em novembro, ela se tornou a primeira brasileira a se apresentar no European Music Awards, premiação da MTV que também a elegeu como a melhor artista do País.

Confira abaixo o line up completo do Coachella 2020: