Anitta e Baco Exu do Blues são destaques do Prêmio Multishow 2018

Em cerimônia realizada na Arena da Barra, no Rio, na noite desta terça-feira, 25, o 25.º Prêmio Multishow premiou de nomes conhecidos do cenário pop nacional (Anitta, Ivete Sangalo e Luan Santana, por exemplo) até artistas que se destacaram no underground nos últimos anos, como Baco Exu do Blues e Anelis Assumpção.

Eleitos por voto popular, Ivete Sangalo e Luan Santana foram escolhidos melhor cantora e melhor cantor. Vai, Malandra, de Anitta, foi eleita a música-chiclete do ano e o melhor clipe TVZ (que teve votação pelo Twitter), consagrando Anitta como a grande vencedora da noite pelo voto popular, ao lado do rapper baiano Baco Exu do Blues, que foi escolhido pelo Superjúri como revelação e canção do ano (Te Amo Disgraça).

Pesadão, de IZA, com participação de Marcelo Falcão, faturou como melhor música de 2018.

O Superjúri, um time de especialistas formado por jornalistas, críticos, músicos e profissionais da indústria fonográfica, ainda escolheu Taurina, de Anelis Assumpção como melhor disco do ano.

Confira a lista completa dos vencedores do Prêmio Multishow 2018

VOTAÇÃO POPULAR

MELHOR CANTORA - Ivete Sangalo

MELHOR CANTOR - Luan Santana

MELHOR GRUPO - Rouge

MELHOR SHOW - Marília Mendonça

MELHOR DUPLA - Jorge & Mateus

MELHOR MÚSICA - Pesadão – IZA part. Marcelo Falcão (Autores: Pablo Bispo, IZA, Marcelo Falcão, Sérgio Santos e Ruxell)

MÚSICA CHICLETE - Vai, Malandra – Anitta (Autores: Anitta, Maejor, Mc Zaac, Brandon Green, Laudz, Ze Gonzales, Yuri Martins)

FIAT ARGO EXPERIMENTE - Hungria Hip Hop

MELHOR COVER NA WEB - Day - Cover: “Ao Vivo e a Cores” (Matheus & Kauan)

MELHOR CLIPE TVZ (votações somente na véspera da premiação) - Vai, Malandra - Anitta, Mc Zaac, Maejor ft. Tropkillaz & DJ Yuri Martins (Diretor: Terry Richardson)

VOTAÇÃO SUPERJÚRI

Canção do Ano: Te Amo Disgraça - Baco Exu do Blues