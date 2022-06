Andréa Brandão, intérprete das próprias criações, lança 'Bons Ventos' no Blue Note

Existe brilho no caminho escolhido agora pela cantora Andréa Brandão. Seu novo álbum, Bons Ventos, todo autoral, tem alguns dos melhores músicos em atividade e um título que condiz com seu repertório novo, fresco e criado pela própria cantora. A seu lado estão o violoncelista Jaques Morelenbaum, que expande a melodia embrenhando-se como raiz em árvore em Quisera Eu, forte mas sem se sobrepor; o acordeonista Toninho Ferragutti enternecendo a valsa Eterno Amanhecer; o violão suspirante do pernambucano Cainã Cavalcante acasalando-se em Bangalô; e o pianista Cristóvão Bastos dando os rumos de Infinito. E tem ainda Filó Machado, o grande baixista Carlinhos Noronha, o prodigioso pianista e produtor do álbum, Michel Limma, o baterista Cuca Teixeira (sua levada de vassourinhas em Bons Ventos é de se sentir na alma), o uruguaio Torrado Parra e Edu Santhana, amigo de Andréa desde seus tempos no coletivo Trovadores Urbanos.

As canções, como conta um texto sobre o álbum, foram escritas e musicadas por Andréa durante seu refúgio em uma residência na verde Visconde de Mauá, no Rio de Janeiro, ao lado de Filó Machado e Cristóvão Bastos, além de Parra e Santhana. Andrea é uma cantora visivelmente evoluída desde seu trabalho anterior, Três, de 2020, mas ainda experimentando pelos deleites do caminho. Ao conseguir avançar sobre algumas limitações que podem deixá-la na superfície ou impedi-la de dar às canções tudo o que elas pedem, Andrea pode chegar a belas timbragens, reluzentes e macias, como as que mostra em Infinito, mesmo com o pouco de vibrato que usa. Cantora de tudo o que compõe, ela coloca seu Bons Ventos no palco do Blue Note nesta quinta, 30, às 20h.