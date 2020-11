Andrea Bocelli anuncia concerto de Natal via streaming

O tenor italiano Andrea Bocelli anunciou que realizará o concerto de Natal Believe in Christmas, via streaming, no próximo dia 12 de dezembro.

O evento será filmado diretamente do Teatro Regio di Parma, na Itália, e contará com a presença de diversos músicos e convidados especiais.

A transmissão aos fãs de todo mundo ocorrerá em horários diferentes, de acordo com as regiões. No Brasil, será possível ver o show a partir das 20h (horário de Brasília).

Com direção criativa de Franco Dragone, o concerto deve apresentar a coleção de músicas com caráter pessoal do novo álbum de Bocelli, Believe. O disco contém uma faixa inédita de Ennio Morricone, uma nova e original Ave Maria composta pelo famoso tenor, e duetos com Alison Krauss (27 Grammy Awards) e Cecilia Bartoli (Grammy Award e 10 milhões de discos vendidos).

Os ingressos para Believe in Christmas podem ser adquiridos pela plataforma Ticketmaster Partners de acordo com o horário e a região de preferência, por US$25.

O novo álbum e o concerto por streaming chegam após o show recordista de Bocelli realizado na Páscoa, que foi transmitido da histórica catedral de Duomo, em Milão.